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23 марта, 18:47

В офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

Замглавы офиса Зеленского Палиса: Встреч с делегацией РФ в Эр-Рияде не будет

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, опроверг возможность встречи делегации страны с российскими представителями в Саудовской Аравии.

«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет», — сказал он в Беседе с РИА «Новости».

Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд США и России в Эр-Рияде
Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд США и России в Эр-Рияде

Напомним, сегодня начались переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде. А на 24 марта в там запланирована встреча между Россией и Америкой. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основной темой предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей восстановления черноморской зерновой инициативы. Делегация России тоже уже прибыла в Эр-Рияд.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Александра Мышляева
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