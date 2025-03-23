В офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией в Эр-Рияде
Замглавы офиса Зеленского Палиса: Встреч с делегацией РФ в Эр-Рияде не будет
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, опроверг возможность встречи делегации страны с российскими представителями в Саудовской Аравии.
«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет», — сказал он в Беседе с РИА «Новости».
Напомним, сегодня начались переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде. А на 24 марта в там запланирована встреча между Россией и Америкой. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основной темой предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей восстановления черноморской зерновой инициативы. Делегация России тоже уже прибыла в Эр-Рияд.
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