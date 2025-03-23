В офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

«Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет», — сказал он в Беседе с РИА «Новости».

Напомним, сегодня начались переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде. А на 24 марта в там запланирована встреча между Россией и Америкой. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, и Сергей Беседа, советник директора ФСБ. Основной темой предстоящих консультаций станет обсуждение возможностей восстановления черноморской зерновой инициативы. Делегация России тоже уже прибыла в Эр-Рияд.