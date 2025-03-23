Песков анонсировал непростые переговоры России и США по «зерновой сделке»

Предстоящие переговоры между Россией и США по возобновлению черноморской «зерновой сделки» будут проходить непросто, сторонам предстоит согласовать множеситво деталей. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш. — Прим. Life.ru.), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены», — напомнил представитель Кремля.