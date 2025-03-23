Песков анонсировал непростые переговоры России и США по «зерновой сделке»
Предстоящие переговоры между Россией и США по возобновлению черноморской «зерновой сделки» будут проходить непросто, сторонам предстоит согласовать множеситво деталей. Об этом 23 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин Гутерриш (генсек ООН Антониу Гутерриш. — Прим. Life.ru.), мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены», — напомнил представитель Кремля.
По мнению Пескова, президент России Владимир Путин, вероятно, даст согласие на возобновление «зерновой сделки». Он добавил, что делегациям России и США на предстоящей встрече предстоит обсудить множество деталей и тонкостей, связанных с данной инициативой.
Действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части сделки. Тогда генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что её восстановление в первоначальном виде не имеет никакого смысла. Life.ru писал, что Турция не поддержит идеи Киева о «зерновой сделке» без участия России. А прошлым летом Эрдоган заявил, что Анкара всё же ведёт переговоры с Москвой и Киевом по поводу возобновления зернового коридора.
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