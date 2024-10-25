Песков: РФ изучит идеи по новой зерновой сделке, несмотря на безуспешный опыт
Россия изучит проект по возможному возобновлению зерновой сделки. Документ передала Турция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир Путин] сообщил, что такой неофициальный документ, проект документа относительно возможного обсуждения повторения такой попытки (зерновой сделки, — Прим. Life.ru) в перспективе, был передан турецкой стороной», — сказал представитель Кремля.
На данный момент документ изучают различные ведомства и специалисты. Владимиру Путину «будут докладывать позиции на этот счёт».
«Предыдущий опыт не был настолько успешным, и то, что должны были сделать для нас, сделано не было», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.
Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа. В конце года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. В Кремле в середине января также отмечали, что разговоры о возобновлении соглашения не ведутся. Life.ru писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России. При этом в начале июля текущего года Эрдоган заявил, что Анкара всё же ведёт переговоры с Москвой и Киевом по поводу возобновления зернового коридора.
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