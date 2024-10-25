Песков: РФ изучит идеи по новой зерновой сделке, несмотря на безуспешный опыт

Россия изучит проект по возможному возобновлению зерновой сделки. Документ передала Турция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир Путин] сообщил, что такой неофициальный документ, проект документа относительно возможного обсуждения повторения такой попытки (зерновой сделки, — Прим. Life.ru) в перспективе, был передан турецкой стороной», — сказал представитель Кремля.

На данный момент документ изучают различные ведомства и специалисты. Владимиру Путину «будут докладывать позиции на этот счёт».