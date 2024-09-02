Сами предложили, сами отказались: Лавров рассказал, как Киев сорвал новую зерновую сделку
Лавров: Турция весной 2024-го хотела возобновить зерновую сделку, РФ была готова
Глава МИД России Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Весной 2024 года Анкара предлагала возобновить зерновую сделку, обновив её формат. Россия была согласна, но Киев сорвал договорённости. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и педагогическим составом МГИМО.
«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизменённом формате договорённости о защите поставок продовольствия. Мы были готовы. Украинцы в последний момент сказали: «Давайте запишем пункт — дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда — о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций». Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали: «Давайте», — рассказал министр.
По словам главы дипломатии РФ, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган очень радел за этот договор, считая его шагом вперёд в дипломатических отношениях Москвы и Киева. Российская сторона согласилась на предложение, но внезапно украинские переговорщики заявили, что изменение их не устраивает, хотя казалось бы — они сами его и предложили.
«Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции», — предположил Лавров.
Ранее Сергей Лавров напомнил противникам переговоров в Незалежной о том, что последствия отказа от дипломатического урегулирования конфликта со временем будут лишь усугубляться для Украины. Российский министр подчеркнул, что Россия не будет обсуждать обмен территориями с Киевом, что бы там не говорил Владимир Зеленский. Дипломат пояснил, что киевский режим рассчитывал использовать операцию в Курской области как способ усилить свою позицию на переговорах о территориях.