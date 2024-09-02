Сами предложили, сами отказались: Лавров рассказал, как Киев сорвал новую зерновую сделку

Весной 2024 года Анкара предлагала возобновить зерновую сделку, обновив её формат. Россия была согласна, но Киев сорвал договорённости. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и педагогическим составом МГИМО.

«Была попытка весной этого года со стороны Турции возобновить в видоизменённом формате договорённости о защите поставок продовольствия. Мы были готовы. Украинцы в последний момент сказали: «Давайте запишем пункт — дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда — о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций». Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали: «Давайте», — рассказал министр.

По словам главы дипломатии РФ, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган очень радел за этот договор, считая его шагом вперёд в дипломатических отношениях Москвы и Киева. Российская сторона согласилась на предложение, но внезапно украинские переговорщики заявили, что изменение их не устраивает, хотя казалось бы — они сами его и предложили.