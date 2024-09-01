Лавров предостерёг противников переговоров с Украиной о возможных трудностях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность осознания последствий отказа от переговоров между Москвой и Киевом. Министр указал, что затягивание процесса только усложнит достижение соглашения.

«Президент России Владимир Путин ещё полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. <...> Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — отметил политик в беседе с журналисткой телеканала RT Анной Книшенко.

Лавров напомнил, что в начале конфликта, во время переговоров в Стамбуле, достигнуть согласия было относительно легко. Тем не менее, Киев отказался от тех условий.