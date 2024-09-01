Лавров предостерёг противников переговоров с Украиной о возможных трудностях
Лавров: Затягивание переговоров между Россией и Украиной усложнит их проведение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул важность осознания последствий отказа от переговоров между Москвой и Киевом. Министр указал, что затягивание процесса только усложнит достижение соглашения.
«Президент России Владимир Путин ещё полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. <...> Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — отметил политик в беседе с журналисткой телеканала RT Анной Книшенко.
Лавров напомнил, что в начале конфликта, во время переговоров в Стамбуле, достигнуть согласия было относительно легко. Тем не менее, Киев отказался от тех условий.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать возможность обмена своих территорий, несмотря на планы, которые, по его словам, озвучивал Владимир Зеленский. Министр подчеркнул, что Украина пыталась использовать нападение на Курскую область как средство для дальнейших переговоров о территориях.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin