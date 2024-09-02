Лавров считает, что Дуров оказался в глазах Запада «слишком свободным»

Основатель Telegram Павел Дуров предстал под прицелом правоохранительных органов во Франции из-за того, что оказался «слишком свободным». Таким мнением поделился 2 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО по случаю Дня знаний.

По словам главы российской дипломатии, Запад «особо не церемонится» и другими крупными платформами. В качестве примера он привёл руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга, который в своё время был вызван в американский Сенат и в итоге согласился сотрудничать.

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — отметил Лавров.