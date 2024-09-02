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2 сентября, 08:56

Лавров считает, что Дуров оказался в глазах Запада «слишком свободным»

Основатель Telegram Павел Дуров предстал под прицелом правоохранительных органов во Франции из-за того, что оказался «слишком свободным». Таким мнением поделился 2 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО по случаю Дня знаний.

По словам главы российской дипломатии, Запад «особо не церемонится» и другими крупными платформами. В качестве примера он привёл руководителя корпорации Meta* Марка Цукерберга, который в своё время был вызван в американский Сенат и в итоге согласился сотрудничать.

«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища», — отметил Лавров.

Павел Дуров впервые появился на публике после задержания — и не один, а с «невестой»
Павел Дуров впервые появился на публике после задержания — и не один, а с «невестой»

Напомним, что Павел Дуров находится под судебным надзором и не имеет права покидать Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.

* Признана в России экстремистской

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ТАСС / Михаил Метцель

Алексей Берковиц
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