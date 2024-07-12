"Давайте возобновим": Эрдоган рассказал, как обсуждал новую зерновую сделку с Путиным и Зеленским

"Мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведём переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча [на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане] с российским лидером Владимиром Путиным была посвящена этому вопросу", — отметил он в беседе с журналистами.