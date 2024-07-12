"Давайте возобновим": Эрдоган рассказал, как обсуждал новую зерновую сделку с Путиным и Зеленским
Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной возобновление зернового коридора
Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по поводу возобновления зернового коридора. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
"Мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведём переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча [на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане] с российским лидером Владимиром Путиным была посвящена этому вопросу", — отметил он в беседе с журналистами.
Эрдоган добавил, что этот вопрос также обсуждался на недавнем саммите НАТО с Владимиром Зеленским.
Ранее сегодня Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения РФ к зерновой сделке. Представитель Кремля указал, что договорённости по Украине должны быть комплексными.
Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. В конце 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. В Кремле в середине января также отмечали, что разговоры о её возобновлении не ведутся.
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