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Регион
12 июля, 18:53

"Давайте возобновим": Эрдоган рассказал, как обсуждал новую зерновую сделку с Путиным и Зеленским

Эрдоган: Турция обсуждает с Россией и Украиной возобновление зернового коридора

Анкара ведёт переговоры с Москвой и Киевом по поводу возобновления зернового коридора. С таким заявлением в пятницу, 12 июля, выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

"Мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведём переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Моя последняя встреча [на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане] с российским лидером Владимиром Путиным была посвящена этому вопросу", — отметил он в беседе с журналистами.

Эрдоган добавил, что этот вопрос также обсуждался на недавнем саммите НАТО с Владимиром Зеленским.

Ранее сегодня Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения РФ к зерновой сделке. Представитель Кремля указал, что договорённости по Украине должны быть комплексными.

В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке
В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке

Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. В конце 2023 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. В Кремле в середине января также отмечали, что разговоры о её возобновлении не ведутся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Никита Осипов
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