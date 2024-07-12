Песков: Договорённости по Украине должны быть комплексными
Договорённости по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным темам, выдернутым из общего контекста. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения РФ к зерновой сделке.
"Кремль не исключает никаких договорённостей. Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договорённостей на базе определённого мировоззрения, о котором мы говорили", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу, но с тем условием, что вопросы, касающиеся международных соглашений, будут рассматриваться в комплексе.
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа. В конце прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Также и в Кремле ранее говорили, что разговоры о её возобновлении не ведутся.
Life.ru