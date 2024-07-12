Песков: Договорённости по Украине должны быть комплексными

Договорённости по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным темам, выдернутым из общего контекста. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения РФ к зерновой сделке.

"Кремль не исключает никаких договорённостей. Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договорённостей на базе определённого мировоззрения, о котором мы говорили", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.