Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 10:30

Песков: Договорённости по Украине должны быть комплексными

Договорённости по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным темам, выдернутым из общего контекста. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения РФ к зерновой сделке.

"Кремль не исключает никаких договорённостей. Президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он открыт для любых попыток достижения договорённостей на базе определённого мировоззрения, о котором мы говорили", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу, но с тем условием, что вопросы, касающиеся международных соглашений, будут рассматриваться в комплексе.

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования российской части документа. В конце прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Также и в Кремле ранее говорили, что разговоры о её возобновлении не ведутся.

В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке
В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров