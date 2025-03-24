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24 марта, 14:17

Украинская делегация ждёт окончания переговоров России и США в Эр-Рияде

Украинская делегация ожидает завершения консультаций между Россией и США в Эр-Рияде, после чего возобновит переговоры с американской стороной. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам в Саудовской Аравии.

«Украинская делегация по-прежнему находится на площадке переговоров. Ожидается, что после завершения консультаций России и США украинская сторона возобновит переговоры с американской делегацией», — рассказал источник ТАСС.

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Напомним, сегодня в Саудовской Аравии началась встреча США и РФ. Она проходит в отеле The Ritz-Carlton. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны будут говорить о безопасности судоходства в Чёрном море в рамках возобновления «зерновой сделки». Всё это время представители Украины, как говорится, ждут под дверью. Между тем, в офисе Зеленского исключили встречи с российской делегацией.

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Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Александра Мышляева
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