Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Риярде
Карасин: Переговоры РФ и США проходят продуктивно и в деловой манере
Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются российско-американские переговоры, которые, по оценке председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходят в деловой и продуктивной манере. Он отметил, что Москва и Вашингтон демонстрируют способность понимать и учитывать точки зрения друг друга. Также Карасин заявил в беседе с «Интерфаксом», что встречу можно охарактеризовать как «творческие переговоры».
«Не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договорённостями. Важно всё время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удаётся», — пояснил сенатор.
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде представляет не только Карасин, но и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской стороны участвуют директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик.
Напомним, что сегодня в столице Саудовской Аравии началась встреча Москвы и Вашингтона. Переговоры проходят в отеле The Ritz-Carlton. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что стороны поднимут вопрос об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море в рамках возобновления «зерновой сделки».