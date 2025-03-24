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Регион
24 марта, 11:23

Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Риярде

Карасин: Переговоры РФ и США проходят продуктивно и в деловой манере

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются российско-американские переговоры, которые, по оценке председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходят в деловой и продуктивной манере. Он отметил, что Москва и Вашингтон демонстрируют способность понимать и учитывать точки зрения друг друга. Также Карасин заявил в беседе с «Интерфаксом», что встречу можно охарактеризовать как «творческие переговоры».

«Не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договорённостями. Важно всё время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга. Это удаётся», — пояснил сенатор.

Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде представляет не только Карасин, но и советник директора ФСБ Сергей Беседа. От американской стороны участвуют директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон, старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик.

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Напомним, что сегодня в столице Саудовской Аравии началась встреча Москвы и Вашингтона. Переговоры проходят в отеле The Ritz-Carlton. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что стороны поднимут вопрос об обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море в рамках возобновления «зерновой сделки».

Ольга Сливченко
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