Карасин рассказал о ходе переговоров России и США в Эр-Риярде

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются российско-американские переговоры, которые, по оценке председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходят в деловой и продуктивной манере. Он отметил, что Москва и Вашингтон демонстрируют способность понимать и учитывать точки зрения друг друга. Также Карасин заявил в беседе с «Интерфаксом», что встречу можно охарактеризовать как «творческие переговоры».