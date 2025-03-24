Власти двух стран Европы лишились сна из-за переговоров РФ и США о Чёрном море
FT: Страны Европы нервничают из-за переговоров России и США
Европейские страны Черноморского региона с растущей тревогой следят за мирными переговорами между США и Россией по Украине, проходящими в Саудовской Аравии 24 марта. Их опасения связаны с возможной «сделкой», которая может вернуть Москве влияние в Чёрном море.
Как сообщает издание Financial Times, Румыния и Болгария особенно обеспокоены изменением сложившегося баланса сил в регионе после этих переговоров. Европейские чиновники полагают, что любое соглашение, достигнутое в ходе этих встреч, будет играть на руку Москве и может расширить операционное пространство российского флота в Чёрном море.
Сегодня Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали российско-американские переговоры. Встреча проходит за закрытыми дверями. Российскую делегацию представляют советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Представители МИД России в переговорах не участвуют. Состав американской делегации Госдепартамент США не разглашает, известно лишь об отсутствии руководства внешнеполитического ведомства.
Ранее стало известно, что в течение недели может быть объявлен полный мораторий на ведение боевых действий в акватории Чёрного моря. Об этом сообщил спецпосланник американского президента, ссылаясь на то, что Москва и Киев по-прежнему используют черноморский бассейн для обмена ударами.
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