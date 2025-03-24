Власти двух стран Европы лишились сна из-за переговоров РФ и США о Чёрном море

Европейские страны Черноморского региона с растущей тревогой следят за мирными переговорами между США и Россией по Украине, проходящими в Саудовской Аравии 24 марта. Их опасения связаны с возможной «сделкой», которая может вернуть Москве влияние в Чёрном море.

Как сообщает издание Financial Times, Румыния и Болгария особенно обеспокоены изменением сложившегося баланса сил в регионе после этих переговоров. Европейские чиновники полагают, что любое соглашение, достигнутое в ходе этих встреч, будет играть на руку Москве и может расширить операционное пространство российского флота в Чёрном море.

Сегодня Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали российско-американские переговоры. Встреча проходит за закрытыми дверями. Российскую делегацию представляют советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Представители МИД России в переговорах не участвуют. Состав американской делегации Госдепартамент США не разглашает, известно лишь об отсутствии руководства внешнеполитического ведомства.