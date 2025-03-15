Экс-помощник президента США рассказал, где будет проходить новая граница между РФ и НАТО
Томас Грэм: Граница между РФ и НАТО будет проходить от Баренцева до Чёрного морей
Бывший советник президента США по РФ и Евразии, а также экс-директор по РФ в Совете нацбезопасности Томас Грэм обсудил перспективы урегулирования украинского кризиса. В интервью РБК он выразил мнение, что при достижении перемирия необходимость в миротворцах может отпасть. Грэм подчёркивает, что главными переговорами в процессе урегулирования являются президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
Он отметил, что американский лидер настаивает на скорейшем прекращении военных действий, что поднимает вопрос о том, каким образом будет осуществляться мониторинг и верификация этого перемирия.
«Я думаю, что лучший вариант — это создание трёхсторонней американо-российско-украинской военной комиссии, которая будет применять так называемые национальные технические средства контроля. Речь не идёт о миротворческом вооружённом контингенте. Речь о простом использовании национальных технических средств — спутников и беспилотников», — сказал Грэм.
Он убежден, что интерес к дальнейшему расширению НАТО уменьшится не только в связи с урегулированием украинского конфликта, но и благодаря более широкой дискуссии о европейском единстве. Он также обозначает возможную границу между Россией и НАТО, которая, по его мнению, могла бы проходить от Баренцева моря, через Балтийское море и до Чёрного моря.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей. Позже и в Европарламенте выступили против отправки миротворческого контингента на Украину.
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