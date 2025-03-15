Экс-помощник президента США рассказал, где будет проходить новая граница между РФ и НАТО

Бывший советник президента США по РФ и Евразии, а также экс-директор по РФ в Совете нацбезопасности Томас Грэм обсудил перспективы урегулирования украинского кризиса. В интервью РБК он выразил мнение, что при достижении перемирия необходимость в миротворцах может отпасть. Грэм подчёркивает, что главными переговорами в процессе урегулирования являются президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Он отметил, что американский лидер настаивает на скорейшем прекращении военных действий, что поднимает вопрос о том, каким образом будет осуществляться мониторинг и верификация этого перемирия.

«Я думаю, что лучший вариант — это создание трёхсторонней американо-российско-украинской военной комиссии, которая будет применять так называемые национальные технические средства контроля. Речь не идёт о миротворческом вооружённом контингенте. Речь о простом использовании национальных технических средств — спутников и беспилотников», — сказал Грэм.