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15 марта, 09:35

Экс-помощник президента США рассказал, где будет проходить новая граница между РФ и НАТО

Томас Грэм: Граница между РФ и НАТО будет проходить от Баренцева до Чёрного морей

Бывший советник президента США по РФ и Евразии, а также экс-директор по РФ в Совете нацбезопасности Томас Грэм обсудил перспективы урегулирования украинского кризиса. В интервью РБК он выразил мнение, что при достижении перемирия необходимость в миротворцах может отпасть. Грэм подчёркивает, что главными переговорами в процессе урегулирования являются президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Он отметил, что американский лидер настаивает на скорейшем прекращении военных действий, что поднимает вопрос о том, каким образом будет осуществляться мониторинг и верификация этого перемирия.

«Я думаю, что лучший вариант — это создание трёхсторонней американо-российско-украинской военной комиссии, которая будет применять так называемые национальные технические средства контроля. Речь не идёт о миротворческом вооружённом контингенте. Речь о простом использовании национальных технических средств — спутников и беспилотников», — сказал Грэм.

Он убежден, что интерес к дальнейшему расширению НАТО уменьшится не только в связи с урегулированием украинского конфликта, но и благодаря более широкой дискуссии о европейском единстве. Он также обозначает возможную границу между Россией и НАТО, которая, по его мнению, могла бы проходить от Баренцева моря, через Балтийское море и до Чёрного моря.

Генсек НАТО, похоже, изменил мнение о пользе размещения миротворцев на Украине
Генсек НАТО, похоже, изменил мнение о пользе размещения миротворцев на Украине

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит места для компромисса по вопросу размещения европейских «‎миротворческих» контингентов на Украине. Он уверен, что Европе это нужно для своих корыстных целей. Позже и в Европарламенте выступили против отправки миротворческого контингента на Украину.

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Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Наталья Демьянова
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