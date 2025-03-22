Уиткофф: Мораторий на бои в Чёрном море может быть объявлен в течение семи дней

Полный запрет на ведение боевых действий в акватории Чёрного моря может быть объявлен в течение семи дней. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Он напомнил, что Россия и Украина продолжают использовать черноморский бассейн для обмена ударами. Лишь обсуждение некоторых деталей отделяет Москву и Вашингтон от моратория на бои в этом районе.

«Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить», — подчеркнул Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.