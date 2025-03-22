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22 марта, 00:36

Уиткофф: Мораторий на бои в Чёрном море может быть объявлен в течение семи дней

Полный запрет на ведение боевых действий в акватории Чёрного моря может быть объявлен в течение семи дней. Об этом сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Он напомнил, что Россия и Украина продолжают использовать черноморский бассейн для обмена ударами. Лишь обсуждение некоторых деталей отделяет Москву и Вашингтон от моратория на бои в этом районе.

«Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить», — подчеркнул Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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О проработке РФ и США моратория на удары по кораблям в Чёрном море стало известно 19 марта. В случае введения запрета незаконными станут атаки как на гражданские, так и на военные суда.

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Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Антон Голыбин
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