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19 марта, 14:07

Зюганов призвал оттеснить ВСУ как можно дальше от Курской области и Чёрного моря

Зюганов: Давление на фронте нельзя ослаблять ни на секунду

Армии России нельзя ослаблять давление на фронте ни на секунду, чем дальше будут оттеснены войска Киева от черноморского побережья и Курской области, тем лучше будет для нас. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с обозревателем радио «Комсомольская правда» Александром Гамовым.

Политик подчеркнул, что ВСУ необходимо оттеснить настолько далеко, насколько это возможно. Если оставить противнику участок побережья Чёрного моря от Измаила, Одессы и Николаева до Херсона, то там вновь появятся британцы, которые начнут ставить свои базы, создав угрозу для жителей Крыма и Краснодарского края.

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Зюганов добавил, что важно помнить ещё одно: мы пока сражаемся на своей территории. Курская область — это центр нашей державы.

«Задача — строго провести эту принципиальную линию. И не ослабевать ни на секунду давление на фронте. Чем дальше отгоним, тем будет для всех нас лучше. Сам факт, что идут переговоры, восстанавливаются каналы дипотношений, полноценной взаимной информации — это уже вселяет оптимизм», — приводит его слова kp.ru.

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Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об очередном военном преступлении украинских подразделений. Дрон ВСУ атаковал ЦРБ в Хомутовском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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