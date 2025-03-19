Армии России нельзя ослаблять давление на фронте ни на секунду, чем дальше будут оттеснены войска Киева от черноморского побережья и Курской области, тем лучше будет для нас. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с обозревателем радио «Комсомольская правда» Александром Гамовым.

Политик подчеркнул, что ВСУ необходимо оттеснить настолько далеко, насколько это возможно. Если оставить противнику участок побережья Чёрного моря от Измаила, Одессы и Николаева до Херсона, то там вновь появятся британцы, которые начнут ставить свои базы, создав угрозу для жителей Крыма и Краснодарского края.

Зюганов добавил, что важно помнить ещё одно: мы пока сражаемся на своей территории. Курская область — это центр нашей державы.

«Задача — строго провести эту принципиальную линию. И не ослабевать ни на секунду давление на фронте. Чем дальше отгоним, тем будет для всех нас лучше. Сам факт, что идут переговоры, восстанавливаются каналы дипотношений, полноценной взаимной информации — это уже вселяет оптимизм», — приводит его слова kp.ru.