На коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что каждый украинский каратель, совершивший военное преступление против мирных жителей Курской области, должен быть установлен и наказан. Российский лидер указал, что все преступники, издевавшиеся над мирными гражданами, должны быть выявлены.

«Все эти преступники, каратели — те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники, которые находились на российской территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны рассматриваться как террористы.

Путин также добавил, что все злодеяния, совершённые этими людьми, должны быть выявлены и зафиксированы, а расследование должно быть проведено тщательно. Он призвал органы прокуратуры, включая военных прокуроров, развернуть такую работу в полном объеме на освобожденных территориях, включая Суджу и другие населённые пункты.