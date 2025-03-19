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19 марта, 11:36

Путин поручил найти и наказать украинских карателей, учинивших зверства в курском приграничье

Путин: Преступления украинских карателей под Курском должны быть расследованы 

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что каждый украинский каратель, совершивший военное преступление против мирных жителей Курской области, должен быть установлен и наказан. Российский лидер указал, что все преступники, издевавшиеся над мирными гражданами, должны быть выявлены.

«Все эти преступники, каратели — те, кто отдавал приказы преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники, которые находились на российской территории и совершили ряд преступлений против гражданского населения, должны рассматриваться как террористы.

Путин также добавил, что все злодеяния, совершённые этими людьми, должны быть выявлены и зафиксированы, а расследование должно быть проведено тщательно. Он призвал органы прокуратуры, включая военных прокуроров, развернуть такую работу в полном объеме на освобожденных территориях, включая Суджу и другие населённые пункты.

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Ранее Life.ru писал, что гарнизон ВСУ спешно отступает из курского приграничья. По словам украинского военного, солдаты оставляют позиции и опасаются активного наступления ВС РФ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что ВСУ выходят из региона с огромными потерями, десятки бойцов попали в плен к российским военным. На Украине признали выход своих войск из курского приграничья.

Оксана Попова
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