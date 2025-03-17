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17 марта, 13:34

На Украине подтвердили катастрофическую ситуацию ВСУ с отходом из Курской области

Бутусов: ВСУ продолжают отступать из Курской области с тяжёлыми потерями

ВСУ продолжают выходить из Курской области с тяжёлыми потерями, многие бойцы числятся пропавшими без вести, десятки попали в плен ВС РФ. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил журналист Юрий Бутусов.

«Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. <...> Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — сообщил он.

Бутусов считает украинское командование виновным в плачевном положении украинских войск. По его мнению, руководство ВСУ не приняло необходимых мер для своевременного отхода и не предусмотрело решительного контрнаступления Армии России.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают цепляться за три населённых пункта на Курщине. По его словам, противник бросает всё, что у него есть, чтобы закрепить за собой эти позиции, но терпит неудачу.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Юрий Лысенко
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