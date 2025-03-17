На Украине подтвердили катастрофическую ситуацию ВСУ с отходом из Курской области
Бутусов: ВСУ продолжают отступать из Курской области с тяжёлыми потерями
ВСУ продолжают выходить из Курской области с тяжёлыми потерями, многие бойцы числятся пропавшими без вести, десятки попали в плен ВС РФ. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил журналист Юрий Бутусов.
«Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. <...> Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — сообщил он.
Бутусов считает украинское командование виновным в плачевном положении украинских войск. По его мнению, руководство ВСУ не приняло необходимых мер для своевременного отхода и не предусмотрело решительного контрнаступления Армии России.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что ВСУ продолжают цепляться за три населённых пункта на Курщине. По его словам, противник бросает всё, что у него есть, чтобы закрепить за собой эти позиции, но терпит неудачу.
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