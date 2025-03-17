На Украине подтвердили катастрофическую ситуацию ВСУ с отходом из Курской области

ВСУ продолжают выходить из Курской области с тяжёлыми потерями, многие бойцы числятся пропавшими без вести, десятки попали в плен ВС РФ. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил журналист Юрий Бутусов.

«Наши войска продолжают отход. Отход осуществляется тяжело, противник наседает. <...> Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — сообщил он.

Бутусов считает украинское командование виновным в плачевном положении украинских войск. По его мнению, руководство ВСУ не приняло необходимых мер для своевременного отхода и не предусмотрело решительного контрнаступления Армии России.