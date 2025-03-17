Алаудинов: ВСУ пытаются бороться за три населённых пункта в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью на телеканале «Россия 1» сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются удержать только три населённых пункта в Курской области. Он отметил, что украинские войска применяют все доступные ресурсы для достижения этой цели, однако успеха им не удается добиться.