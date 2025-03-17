Алаудинов: ВСУ пытаются бороться за три населённых пункта в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью на телеканале «Россия 1» сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются удержать только три населённых пункта в Курской области. Он отметил, что украинские войска применяют все доступные ресурсы для достижения этой цели, однако успеха им не удается добиться.
Алаудинов также добавил, что трудно заранее предсказать, сколько потерь понесет противник, но он уверен, что украинские силы столкнутся с серьёзными убытками. Кроме того, он отметил, что российская армия продолжает наступательные действия, и часть российских войск уже находится на территории Сумской области.
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