Армия России идёт в наступление в Сумской области
Алаудинов заявил, что ВС РФ уже находятся в Сумской области и двигаются дальше
Российские военнослужащие, прорвавшиеся из Курщины, уже находятся на территории Сумской области Украины и стремительно двигаются вперёд. Вести с фронта сообщил телеканалу «Россия-1» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперёд, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперёд», — уточнил генерал-лейтенант.
Ранее Life.ru рассказывал, что власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Но население украинского региона отказывается уезжать, так как ожидает прихода русских.
ТАСС / Александр Река