Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 11:10

Армия России идёт в наступление в Сумской области

Алаудинов заявил, что ВС РФ уже находятся в Сумской области и двигаются дальше

Российские военнослужащие, прорвавшиеся из Курщины, уже находятся на территории Сумской области Украины и стремительно двигаются вперёд. Вести с фронта сообщил телеканалу «Россия-1» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Наши подразделения Минобороны России ежедневно продвигаются вперёд, уничтожая противника. Хочу отметить, что часть наших сил уже находится на территории Сумской области, по которой продвигаются вперёд», — уточнил генерал-лейтенант.

«Работаем дальше»: Российские бойцы создают санитарную зону в Сумской области
«Работаем дальше»: Российские бойцы создают санитарную зону в Сумской области

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Сумской области решили принудительно эвакуировать людей из восьми населённых пунктов приграничного Сумского района. Но население украинского региона отказывается уезжать, так как ожидает прихода русских.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Апти Алаудинов
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar