Участники операции «Поток» рассказали о хитрости, которая сбила с толку бойцов ВСУ

Участвовавшие в операции «Поток» российские военные говорили на украинском языке, чтобы запутать противника. Об этом бойцы рассказали военкору Владу Андрице.

Журналист наведался к отличившимся при штурме Суджи бойцам спецназа в госпиталь и поинтересовался, были ли случаи, когда они общались с солдатами противника на мове. Один из военнослужащих подтвердил, что такое бывало.

«Что, хлопцы, здоровеньки булы. Свой, свой. 80-я бригада», — продемонстрировал он, как это было, в беседе с военкором RT.