Участники операции «Поток» рассказали о хитрости, которая сбила с толку бойцов ВСУ
RT: Участники операции «Поток» говорили на украинском, чтобы запутать ВСУ
Участвовавшие в операции «Поток» российские военные говорили на украинском языке, чтобы запутать противника. Об этом бойцы рассказали военкору Владу Андрице.
Журналист наведался к отличившимся при штурме Суджи бойцам спецназа в госпиталь и поинтересовался, были ли случаи, когда они общались с солдатами противника на мове. Один из военнослужащих подтвердил, что такое бывало.
«Что, хлопцы, здоровеньки булы. Свой, свой. 80-я бригада», — продемонстрировал он, как это было, в беседе с военкором RT.
Иначе говоря, российские военнослужащие выдали себя за служащих элитной 80-й ДШБ ВСУ, которая находилась на территории Курской области. А ещё штурмовики рассказали, что противник заметил их присутствие только через полтора часа после того, как операция вступила в активную фазу.
Напомним, решающим фактором в освобождении Суджи стала операция Армии России «Поток»: 800 штурмовиков в течение шести дней шли в тыл украинских позиций по газопроводу, из которого откачали газ. Им потребовалось пройти свыше десятка километров в замкнутом пространстве, испытывая дефицит кислорода. Ранее мать одного из пробравшихся по трубе штурмовиков Евгения Зайцева сообщила, что её сына госпитализировали с тяжёлым отравлением.
Kandinsky 3.1 / Life.ru