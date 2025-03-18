Военные медики госпиталя спецназа «Ахмат» разработали инновационные методы лечения бойцов, пострадавших во время операции «Поток». Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица, подчеркнув, что такие подходы ранее не использовались нигде в мире.

По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с симптомами пневмонита — неспецифического воспаления лёгких, вызванного вдыханием продуктов гальванизации труб и нефтепродуктов. Он отметил, что симптомы проявляются не сразу, что делает состояние особенно коварным.

Для вывода токсичных веществ из организма бойцов применяются специальные препараты. Врачи подчеркнули, что подобные случаи отравления ранее не встречались, поэтому схему лечения пришлось разрабатывать практически с нуля.