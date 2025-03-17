Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 17:27

Мать участника операции «Поток»в Судже рассказала, что у него тяжёлое отравление

Мать российского военного Евгения Зайцева, который принимал участие в операции «Поток» в Судже, рассказала, что её сын попал в больницу с тяжёлым отравлением. Лариса Хаитова объяснила, что сына госпитализировали после прорыва по трубе газопровода в Курской области.

«Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление», — говорится в сообщении.

Других подробностей о состоянии солдата нет. Земляки желают Зайцеву скорейшего выздоровления.

Песков уверен, что награждение участников операции «Труба» не заставит себя ждать
Песков уверен, что награждение участников операции «Труба» не заставит себя ждать

Напомним, 13 марта Минобороны официально подтвердило информацию об освобождении курского города. Взятие Суджи стало возможным благодаря смелой операции ВС РФ «Поток»: 800 российских бойцов шесть дней шли в тыл противника по газопроводной трубе, из которой заранее был убран весь газ. Солдаты преодолели 14 км по трубе в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.

Обложка ©

VK / tulpankunashak

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar