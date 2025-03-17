Мать участника операции «Поток»в Судже рассказала, что у него тяжёлое отравление
Мать российского военного Евгения Зайцева, который принимал участие в операции «Поток» в Судже, рассказала, что её сын попал в больницу с тяжёлым отравлением. Лариса Хаитова объяснила, что сына госпитализировали после прорыва по трубе газопровода в Курской области.
«Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление», — говорится в сообщении.
Других подробностей о состоянии солдата нет. Земляки желают Зайцеву скорейшего выздоровления.
Напомним, 13 марта Минобороны официально подтвердило информацию об освобождении курского города. Взятие Суджи стало возможным благодаря смелой операции ВС РФ «Поток»: 800 российских бойцов шесть дней шли в тыл противника по газопроводной трубе, из которой заранее был убран весь газ. Солдаты преодолели 14 км по трубе в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.
VK / tulpankunashak