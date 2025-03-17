Мать участника операции «Поток»в Судже рассказала, что у него тяжёлое отравление

Мать российского военного Евгения Зайцева, который принимал участие в операции «Поток» в Судже, рассказала, что её сын попал в больницу с тяжёлым отравлением. Лариса Хаитова объяснила, что сына госпитализировали после прорыва по трубе газопровода в Курской области.