Владимир Путин
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Регион
17 марта, 10:36

Песков уверен, что награждение участников операции «Труба» не заставит себя ждать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин быстро отреагирует на представления к награждению участников операции по переброске сил через газопровод в Суджу. Он отметил, что министерство обороны подготовит соответствующие рекомендации, и добавил, что президент всегда оперативно реагирует на такие предложения.

Напомним, что благодаря героической операции «Поток» стало возможным взятие Суджи. Восемь сотен бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе Спецназовцам пришлось пройти 14 км в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.

Участник операции «Поток» в Судже попал в больницу с тяжёлым отравлением
Участник операции «Поток» в Судже попал в больницу с тяжёлым отравлением

А ранее президент Владимир Путин лично вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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