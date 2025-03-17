Песков уверен, что награждение участников операции «Труба» не заставит себя ждать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин быстро отреагирует на представления к награждению участников операции по переброске сил через газопровод в Суджу. Он отметил, что министерство обороны подготовит соответствующие рекомендации, и добавил, что президент всегда оперативно реагирует на такие предложения.