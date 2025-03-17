Песков уверен, что награждение участников операции «Труба» не заставит себя ждать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин быстро отреагирует на представления к награждению участников операции по переброске сил через газопровод в Суджу. Он отметил, что министерство обороны подготовит соответствующие рекомендации, и добавил, что президент всегда оперативно реагирует на такие предложения.
Напомним, что благодаря героической операции «Поток» стало возможным взятие Суджи. Восемь сотен бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе Спецназовцам пришлось пройти 14 км в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода.
А ранее президент Владимир Путин лично вручил «Золотую звезду» вдове комбата Отмели, который помешал ВСУ прорваться к Курской АЭС.
Midjourney / Life.ru