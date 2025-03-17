Участник операции «Поток» в Судже попал в больницу с тяжёлым отравлением

Российского военного Евгения Зайцева, который участвовал в операции «Поток» в Судже, госпитализировали с тяжёлым отравлением. Об этом сообщили его мать Лариса Хаитова и Совет ветеранов Новобуринского поселения Челябинской области.

«Герой, который был в Судже в рамках операции «Поток», — Зайцев Евгений из Кунашакского района [Челябинской области]. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжёлое отравление», — говорится в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети VK.