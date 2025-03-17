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17 марта, 08:22

Участник операции «Поток» в Судже попал в больницу с тяжёлым отравлением

Участник операции «Поток» в Судже Евгений Зайцев. Обложка © VK / tulpankunashak

Участник операции «Поток» в Судже Евгений Зайцев. Обложка © VK / tulpankunashak

Российского военного Евгения Зайцева, который участвовал в операции «Поток» в Судже, госпитализировали с тяжёлым отравлением. Об этом сообщили его мать Лариса Хаитова и Совет ветеранов Новобуринского поселения Челябинской области.

«Герой, который был в Судже в рамках операции «Поток», — Зайцев Евгений из Кунашакского района [Челябинской области]. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжёлое отравление», — говорится в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак» в соцсети VK.

Земляки пожелали мужчине скорейшего выздоровления и отметили, что он настоящий герой.

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Напомним, 13 марта МО РФ официально подтвердило освобождение курского города. Взятие Суджи стало возможным благодаря в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе в Суджу. Спецназовцам пришлось пройти 14 км по трубе, в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода. Накануне над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор.

Никита Никонов
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