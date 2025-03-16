«Падали в обморок»: Раскрыты новые подробности эпичного подземного штурма Суджи
Аид из «Ахмата» сообщил, что солдаты падали в обморок в ходе операции «Поток»
Российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток» по освобождению Суджи Курской области, падали в обморок в газовой трубе, пробираясь в тыл противника, так как кислорода критически не хватало. Такие подробности героизма солдат рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид телеведущей, депутату Госдумы Марине Ким.
Командир ВС РФ Аид рассказал подробности операции «Поток». Видео © Telegram / КИМ
«Когда в трубе было уже около 500 человек, то кислорода стало мало. Дышали через раз. Главное было, не дать себе лечь отдохнуть. Если заснёшь, то можно уже не проснуться. Поэтому подгоняли друг друга», — поделился он.
По его словам, бригада «Ветераны» проделала колоссальную работу при разработке подземной операции. Аид заметил, что участники «Потока» вели себя героически . Операция показала, что российскому солдату всё нипочём, заключил он.
Напомним, что 13 марта было официально объявлено об освобождении города Суджа. Главную роль сыграла операция «Поток». Российские военные пробрались в тыл к врагу по пустой газовой трубе. Всего участвовало 800 человек. Солдаты прошли порядка 15 километров практически ползком по трубе. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовики «Востока», а также бойцы спецназа «Ахмат» и военные 11-й воздушно-десантной бригады ВС РФ.
Telegram / КИМ