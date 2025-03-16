«Падали в обморок»: Раскрыты новые подробности эпичного подземного штурма Суджи

Российские военнослужащие, которые участвовали в операции «Поток» по освобождению Суджи Курской области, падали в обморок в газовой трубе, пробираясь в тыл противника, так как кислорода критически не хватало. Такие подробности героизма солдат рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид телеведущей, депутату Госдумы Марине Ким.

Командир ВС РФ Аид рассказал подробности операции «Поток». Видео © Telegram / КИМ

«Когда в трубе было уже около 500 человек, то кислорода стало мало. Дышали через раз. Главное было, не дать себе лечь отдохнуть. Если заснёшь, то можно уже не проснуться. Поэтому подгоняли друг друга», — поделился он.

По его словам, бригада «Ветераны» проделала колоссальную работу при разработке подземной операции. Аид заметил, что участники «Потока» вели себя героически . Операция показала, что российскому солдату всё нипочём, заключил он.