Делегация Киева находится в отеле, где идут консультации России и США

Киевскую делегацию заметили на месте встречи представителей России и США, посвящённой урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, представители Украины были замечены в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где сейчас проходит встреча делегаций России и США. Официально Киев не является участником этих переговоров. Украинские представители находятся там, но не принимают участия в обсуждениях между российской и американской стороной.