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24 марта, 10:55

Делегация Киева находится в отеле, где идут консультации России и США

Киевскую делегацию заметили на месте встречи представителей России и США, посвящённой урегулированию конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, представители Украины были замечены в отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где сейчас проходит встреча делегаций России и США. Официально Киев не является участником этих переговоров. Украинские представители находятся там, но не принимают участия в обсуждениях между российской и американской стороной.

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Напомним, что переговоры между США и Россией начались сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton. По запросу охраны журналисты покинули территорию гостиницы. Во время встречи участники обсуждают Черноморскую зерновую инициативу, а также могут затронуть другие вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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