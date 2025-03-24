Песков: Россия и США не намерены подписывать документы в Эр-Рияде
Представители России и США не собираются подписывать какие-либо соглашения по результатам сегодняшних переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Никаких документов не планируется», — сообщил представитель Кремля ТАСС.
Напомним, сегодня в Эр-Рияде начались переговоры российской и американской делегаций. В Кремле отметили, что там обсуждают судоходство в Чёрном море и другие вопросы по Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от консультаций России и США в Эр-Рияде не стоит ждать больших прорывов, так как стороны работают сразу по нескольким направлениям.
Life.ru