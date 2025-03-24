Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 18:24

Песков: Россия и США не намерены подписывать документы в Эр-Рияде

Представители России и США не собираются подписывать какие-либо соглашения по результатам сегодняшних переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких документов не планируется», — сообщил представитель Кремля ТАСС.

Украинская делегация ждёт окончания переговоров России и США в Эр-Рияде
Украинская делегация ждёт окончания переговоров России и США в Эр-Рияде

Напомним, сегодня в Эр-Рияде начались переговоры российской и американской делегаций. В Кремле отметили, что там обсуждают судоходство в Чёрном море и другие вопросы по Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что от консультаций России и США в Эр-Рияде не стоит ждать больших прорывов, так как стороны работают сразу по нескольким направлениям.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar