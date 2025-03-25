Лавров: Киев может дать гарантии безопасности РФ после приказа Зеленскому из США

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сможет получить гарантии безопасности от Украины лишь при условии прямого указания из США Владимиру Зеленскому. Он отметил, что для достижения чётких гарантий, учитывая неудачный опыт переговоров с Киевом, необходимо, чтобы Вашингтон отдал соответствующий приказ Зеленскому и его команде действовать определенным образом.