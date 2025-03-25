Лавров: Киев может дать гарантии безопасности РФ после приказа Зеленскому из США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сможет получить гарантии безопасности от Украины лишь при условии прямого указания из США Владимиру Зеленскому. Он отметил, что для достижения чётких гарантий, учитывая неудачный опыт переговоров с Киевом, необходимо, чтобы Вашингтон отдал соответствующий приказ Зеленскому и его команде действовать определенным образом.
По мнению министра, Соединённые Штаты осознают, что именно они способны обеспечить положительные результаты в прекращении атак со стороны Киева, направленных на гражданскую и энергетическую инфраструктуру России.
Напомним, Владимир Зеленский в ходе разговора с президентом США пообещал прекратить атаки на военные объекты. Москва твёрдо решила пойти на перемирие, однако, как и следовало ожидать, Зеленский своё слово не сдержал. В МИД РФ подчеркнули, что Киев грубо нарушил договорённости. ВСУ пытались атаковать газовое месторождение в Крыму. Кроме того, они ударили по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области. А ещё армия Зеленского атаковала нефтеперекачивающую станцию КТК «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
Life.ru