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Регион
24 марта, 14:25

ВСУ нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» под Белгородом

Украинская армия атаковала газораспределительную станцию «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. Киевские солдаты ударили по объекту два раза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

«22 марта в период с 05:00 по 08:45 киевским режимом нанесены 2 удара с применением БПЛА по газораспределительной «Валуйка» в населённом пункте Шведуновка», — сообщили в российском военном ведомстве.

В результате удара по объекту было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.

ВСУ попытались изолировать свой плацдарм и ударили по двум мостам под Белгородом
ВСУ попытались изолировать свой плацдарм и ударили по двум мостам под Белгородом

Ранее Life.ru рассказал, что украинская армия также атаковала нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Объект, который принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), ликвидировали с помощью БПЛА. Российская ПВО сумела перехватить дроны, но обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Наталья Афонина
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