ВСУ нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» под Белгородом

Украинская армия атаковала газораспределительную станцию «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. Киевские солдаты ударили по объекту два раза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

«22 марта в период с 05:00 по 08:45 киевским режимом нанесены 2 удара с применением БПЛА по газораспределительной «Валуйка» в населённом пункте Шведуновка», — сообщили в российском военном ведомстве.

В результате удара по объекту было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.