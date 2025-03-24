ВСУ нанесли два удара по газораспределительной станции «Валуйка» под Белгородом
Украинская армия атаковала газораспределительную станцию «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. Киевские солдаты ударили по объекту два раза с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ.
«22 марта в период с 05:00 по 08:45 киевским режимом нанесены 2 удара с применением БПЛА по газораспределительной «Валуйка» в населённом пункте Шведуновка», — сообщили в российском военном ведомстве.
В результате удара по объекту было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
Ранее Life.ru рассказал, что украинская армия также атаковала нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Объект, который принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), ликвидировали с помощью БПЛА. Российская ПВО сумела перехватить дроны, но обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
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