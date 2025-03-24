В ночь на 24 марта киевские власти осуществили беспилотную атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в Краснодарском крае, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, российские системы противовоздушной обороны перехватили украинский ударный БПЛА примерно в два часа ночи в 7 километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры, при этом обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

«Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведённым американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.