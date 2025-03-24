Обломки дрона повредили здание на ж/д станции в Краснодарском крае

Обломки дрона повредили административное здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был повреждён участок контактной сети станции. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении штаба.

Также ЧП не повлияло и на железнодорожное сообщение, оно не прерывалось. К этому моменту контактная сеть уже восстановлена. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы