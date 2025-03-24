Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 09:12

Обломки дрона повредили здание на ж/д станции в Краснодарском крае

Обломки дрона повредили административное здание на территории железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Из-за детонации БПЛА в воздухе в здании выбило окна, был повреждён участок контактной сети станции. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении штаба.

Также ЧП не повлияло и на железнодорожное сообщение, оно не прерывалось. К этому моменту контактная сеть уже восстановлена. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы

42-летний москвич стал жертвой удара ВСУ по машине на трассе в Ростовской области
42-летний москвич стал жертвой удара ВСУ по машине на трассе в Ростовской области

Ране Life.ru сообщал, что наши ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ на Ростовскую область. Беспилотники были сбиты в восьми районах. А до полуночи было перехвачено ещё 28 украинских «жужжалок». Большинство БПЛА сбили под Ростовом. Также атаки отразили в Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar