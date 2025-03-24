Силы ПВО уничтожили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России
В период с 22:20 до 23:10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Большая часть дронов была сбита над Ростовской областью (17 единиц). Также беспилотники сбили над Воронежской (6 единиц), Белгородской (4 единицы) и Брянской (1 единица) областями.
В период с 21:00 до 21:15 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. А с 21:25 до 22:20 по московскому времени наши силы ПВО сбили семь вражеских БПЛА.
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