Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Как сообщило Министерство обороны России, инциденты произошли в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени.
«В период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
А в ночь на 23 марта силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 59 беспилотников. Большая часть БПЛА была нейтрализована над территориями Ростовской и Астраханской областей.
flickr / James Blackmore