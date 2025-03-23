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Регион
23 марта, 19:26

Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Как сообщило Министерство обороны России, инциденты произошли в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени.

«В период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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А в ночь на 23 марта силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией 59 беспилотников. Большая часть БПЛА была нейтрализована над территориями Ростовской и Астраханской областей.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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