Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Как сообщило Министерство обороны России, инциденты произошли в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени.

«В период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.