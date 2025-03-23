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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
23 марта, 04:37

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 59 беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Минобороны РФ, большая часть дронов была нейтрализована над территориями Ростовской области (29 единиц) и Астраханской области (20 единиц).

Также беспилотники были перехвачены над Воронежской и Волгоградской областями (по три БПЛА), Республикой Крым (два БПЛА), Курской и Саратовской областями (по одному БПЛА).

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Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Курской области получила ранения в результате атаки дрона ВСУ на посёлок Конышевка в Конышевском районе. Пострадавшую госпитализировали.

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Артём Гапоненко
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