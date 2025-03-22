В Курской области при атаке украинского БПЛА ранена мирная жительница
Жительница Курской области получила ранения в результате атаки дрона ВСУ на посёлок Конышевка в Конышевском районе. Пострадавшую госпитализировали, об этом в личном телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Очередные преступления украинской хунты. В результате атаки беспилотника на посёлок Конышевка Конышевского района произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков», — написал он.
Хинштейн добавил, что сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Также он напомнил, что ВСУ по-прежнему выбирают мирные города и села в качестве целей для атак и призвал жителей быть бдительными и осторожными.
Ранее Life.ru показывал, как в Ростове-на-Дону люди чудом избежали увечий при ударе украинского БПЛА по жилому дому. Камера сняла, как несколько пешеходов проходят по тротуару под зданием, а через несколько секунд туда начинают сыпаться обломки дрона и повреждённого дома.
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