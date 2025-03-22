Отражена воздушная атака ВСУ на Крым и Белгородскую область

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над территорией Белгородской области и Крыма. Дроны уничтожили в течение 10 минут — с 11:00 до 11:10.

«22 марта с 11:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — доложили в ведомстве.