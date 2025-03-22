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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
22 марта, 09:24

Отражена воздушная атака ВСУ на Крым и Белгородскую область

Системы ПВО сбили два украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Министерство обороны РФ заявило об уничтожении средствами ПВО двух украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над территорией Белгородской области и Крыма. Дроны уничтожили в течение 10 минут — с 11:00 до 11:10.

«22 марта с 11:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — доложили в ведомстве.

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Как стало известно ранее, российские военнослужащие ликвидировали женщину из рядов ВСУ, которая специализировалась на управлении беспилотными летательными аппаратами. Оператор дрона из рядов ВС РФ снял расправу при помощи дрона.

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Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Ольга Сливченко
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