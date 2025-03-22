ВСУ пытались атаковать с воздуха промышленное предприятие в Чапаевске
Федорищев: В Самарской области отражена атака БПЛА ВСУ на промпредприятие
Российские силы ПВО смогли ликвидировать один беспилотный летательный аппарат на подлёте к Самарской области. Попытка атаки была совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска», — написал глава.
В результате отражения дрона никто не пострадал, также нет никаких повреждений инфраструктуры. Федорищев попросил жителей области сохранять бдительность и спокойствие.
Ранее Life.ru рассказал, что украинский дрон столкнулся с многоквартирным домом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону в 23:13. На месте происшествия работают экстренные службы. Власти сообщили о двух пострадавших, которые получили ранения от осколков стекла. Также одной женщине понадобилась помощь из-за сильного стресса.
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