ВСУ пытались атаковать с воздуха промышленное предприятие в Чапаевске

Российские силы ПВО смогли ликвидировать один беспилотный летательный аппарат на подлёте к Самарской области. Попытка атаки была совершена на одно из промышленных предприятий Чапаевска, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска», — написал глава.