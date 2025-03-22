Число пострадавших при ударе БПЛА по ростовской многоэтажке выросло до трёх

В Ростове-на-Дону увеличилось число пострадавших в результате попадания украинского беспилотника в многоэтажку ЖК «Свобода». Помощь врачей потребовалась ещё одной местной жительнице, которая испытала сильнейший стресс, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Медики оказали ей помощь на месте», — говорится в публикации.

Остальные пострадавшие были направлены в городскую больницу с резаными ранами, их состояние оценивается как средней тяжести. По распоряжению Слюсаря на место инцидента выехал глава города Александр Скрябин.