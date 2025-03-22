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Регион
21 марта, 21:12

Слюсарь сообщил о двух пострадавших в результате удара дрона ВСУ по многоэтажке

В результате удара украинского беспилотника по жилому комплексу «Свобода» в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По данным SHOT, ранения получили мужчина и женщина, которых посекло осколками от разбитых окон. Их госпитализировали.

«По предварительным данным, погибших нет», — говорится в публикации врио губернатора.

Чиновник уточнил, что взрыв произошёл на уровне 17 этажа. По словам Слюсаря, также несколько беспилотников удалось сбить в Миллеровском и Шолоховском районах.

Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону

Вражеский беспилотник протаранил многоквартирный дом примерно в 23:13. Взрыв был настолько громким, что у некоторых машин сработали сигнализации. На месте работают оперативные службы.

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Тимур Хингеев
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