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Регион
21 марта, 20:58

Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону

Момент удара украинского беспилотника по ростовской многоэтажке запечатлела уличная видеокамера. Записью делится SHOT.

На кадрах видно, как двор озаряет яркая вспышка. Затем на припаркованные автомобили и тротуар начинают падать обломки вражеского БПЛА и фрагменты здания.

Момент попадания БПЛА в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, что беспилотник протаранил многоквартирный дом в 23:13. Взрыв был настолько громким, что у некоторых машин сработали сигнализации.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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