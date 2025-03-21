Появилось видео момента удара украинского дрона по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Момент удара украинского беспилотника по ростовской многоэтажке запечатлела уличная видеокамера. Записью делится SHOT.
На кадрах видно, как двор озаряет яркая вспышка. Затем на припаркованные автомобили и тротуар начинают падать обломки вражеского БПЛА и фрагменты здания.
Момент попадания БПЛА в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что беспилотник протаранил многоквартирный дом в 23:13. Взрыв был настолько громким, что у некоторых машин сработали сигнализации.
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Telegram / SHOT