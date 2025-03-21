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21 марта, 19:13

Боец «Орлана» погиб в результате удара дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Илек-Кошары Белгородской области. Жертвой взрыва стал молодой боец подразделения «Орлан», который скончался до приезда скорой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Четверо коллег погибшего отделались ранениями и были госпитализированы. Один из бойцов получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ноги, трое других — минно-взрывные травмы и контузии.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким. В этот тяжёлый момент вся Белгородская область с вами...», — написал Гладков.

Машину депутата Госдумы атаковал украинский дрон
Машину депутата Госдумы атаковал украинский дрон

А днём ранее жертвой украинского беспилотника стал сотрудник Росгвардии. Вражеский БПЛА нанёс удар по автомобилю правоохранителей, которые выполняли в приграничном районе служебные обязанности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Илья Пушкарев
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