Машину депутата Госдумы атаковал украинский дрон

Вооружённые силы Украины при помощи беспилотника атаковали автомобиль депутата Госдумы, главы Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александра Бородая. Это произошло неподалёку от линии боевого соприкосновения, куда парламентарий приехал на совещание. Об этом сообщается в пресс-службе СДД.

«Вчера поздно ночью машину главы СДД, депутата ГД Александра Бородая атаковал украинский FPV-дрон. Это произошло недалеко от линии боевого соприкосновения, где проходило совещание», — сказано в сообщении.

Сам Бородай остался невредимым. В то же время, Эдуард Шарафиев, ранее занимавший должность заместителя политрука 7-й штурмовой бригады имени Святого Георгия, входящей в состав СДД, получил ожоги. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

«Это уже не первый обстрел и атака на нашу машину. Но слава Богу и на этот раз всё обошлось!» — написал Эдуард Шарафиев в своём телеграм-канале.

Александр Бородай, который занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам СНГ и евразийской интеграции, до осени 2024 года возглавлял 7-ю штурмовую бригаду. Хотя он перешел на работу в парламент, он по-прежнему осуществляет контроль за деятельностью этого подразделения.