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Регион
20 марта, 11:13

Не менее десяти человек пострадали в Саратовской области при налёте дронов

Повреждения после атаки дронов на Саратовскую область. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

Повреждения после атаки дронов на Саратовскую область. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

В Саратовской области десять человек пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», приводит сообщение ТАСС.

Огненные брызги и дрожащие окна: Житель Энгельса рассказал о сильнейшей за всё время атаке дронов
Огненные брызги и дрожащие окна: Житель Энгельса рассказал о сильнейшей за всё время атаке дронов

В ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной с начала СВО атаке дронов. В результате было сбито 54 беспилотника. В Энгельсе в ходе этой атаки пострадали два человека. Один из дронов выбил окна в больнице, второй, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал нефтебазу.

Никита Никонов
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