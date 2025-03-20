Не менее десяти человек пострадали в Саратовской области при налёте дронов

В Саратовской области десять человек пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной с начала СВО атаке дронов. В результате было сбито 54 беспилотника. В Энгельсе в ходе этой атаки пострадали два человека. Один из дронов выбил окна в больнице, второй, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал нефтебазу.