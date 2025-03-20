Огненные брызги и дрожащие окна: Житель Энгельса рассказал о сильнейшей за всё время атаке дронов
Житель Энгельса рассказал, что во время атаки беспилотников дрожали окна
Житель Энгельса Саратовской области рассказал о сильнейшей за всё время атаке беспилотников на город. По словам мужчины, он услышал два сильных хлопка, после которых зазвучала сирена.
«Около половины шестого утра я услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата, который пролетел низко над головой в направлении аэродрома. Через 15-20 секунд произошёл сильный хлопок, и за больницей вспыхнули огненные брызги от БПЛА. От взрывной волны окна начали дрожать, и я сразу отбежал от них», — приводит слова жителя Энгельса «Газета.ru».
Очевидцу показалось, что дрон влетел в больницу, однако взрыв случился немного далее. Мужчина предположил, что летательный аппарат сбили или он за что-то зацепился и упал. Также горожанин видел вспышки над аэродромом.
Напомним, в ночь на 20 марта произошла сильнейшая за всё время атака дронов на Саратовскую область. Было сбито 54 беспилотника. В Энгельсе при атаке БПЛА пострадали два человека. Беспилотник выбил окна в больнице, также, несмотря на договорённость о прекращении ударов по объектам энергетики, БПЛА атаковал нефтебазу. Кроме того, пожар произошёл на аэродроме. После случившегося в Энгельсском районе ввели режим ЧС.
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