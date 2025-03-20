Огненные брызги и дрожащие окна: Житель Энгельса рассказал о сильнейшей за всё время атаке дронов

Житель Энгельса Саратовской области рассказал о сильнейшей за всё время атаке беспилотников на город. По словам мужчины, он услышал два сильных хлопка, после которых зазвучала сирена.

«Около половины шестого утра я услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата, который пролетел низко над головой в направлении аэродрома. Через 15-20 секунд произошёл сильный хлопок, и за больницей вспыхнули огненные брызги от БПЛА. От взрывной волны окна начали дрожать, и я сразу отбежал от них», — приводит слова жителя Энгельса «Газета.ru».

Очевидцу показалось, что дрон влетел в больницу, однако взрыв случился немного далее. Мужчина предположил, что летательный аппарат сбили или он за что-то зацепился и упал. Также горожанин видел вспышки над аэродромом.