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Регион
20 марта, 08:37

ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый»

ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый». Обложка © Шедеврум

ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый». Обложка © Шедеврум

ВСУ осуществили атаку на Энгельс с использованием беспилотников, среди которых были модели PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарного производства, запущенные из пяти украинских регионов.

Согласно информации от SHOT, все беспилотники были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 весом около 5 кг. Запуски производились из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. В операции участвовали как дроны «Лютый» и PD-2, так и неизвестные аппараты кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров.

Все БПЛА двигались группами по 10–15 единиц на низкой высоте. В настоящее время специалисты занимаются анализом обломков сбитых дронов.

Этой ночью Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за всё время
Этой ночью Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке БПЛА за всё время

Об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс сообщалось ранее. Из-за налётов дронов власти приняли решение перевести школьников в Энгельсе на дистанционку. Там же дрон выбил окна в местной больнице, пострадали два человека. Также известно о повреждении нефтебазы и пожаре на территории аэродрома. Всего над Саратовской областью сбили 54 дрона. После случившегося в Энгельском районе ввели режим ЧС.

Оксана Попова
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