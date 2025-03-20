ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый»

ВСУ осуществили атаку на Энгельс с использованием беспилотников, среди которых были модели PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарного производства, запущенные из пяти украинских регионов.

Согласно информации от SHOT, все беспилотники были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 весом около 5 кг. Запуски производились из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. В операции участвовали как дроны «Лютый» и PD-2, так и неизвестные аппараты кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров.