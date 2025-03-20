ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый»
ВСУ атаковали Энгельс беспилотниками типа PD-2 и «Лютый». Обложка © Шедеврум
ВСУ осуществили атаку на Энгельс с использованием беспилотников, среди которых были модели PD-2 и «Лютый», а также дроны кустарного производства, запущенные из пяти украинских регионов.
Согласно информации от SHOT, все беспилотники были оснащены кумулятивными бомбами КЗ-6 весом около 5 кг. Запуски производились из Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. В операции участвовали как дроны «Лютый» и PD-2, так и неизвестные аппараты кустарной сборки с размахом крыльев более двух метров.
Все БПЛА двигались группами по 10–15 единиц на низкой высоте. В настоящее время специалисты занимаются анализом обломков сбитых дронов.
Об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс сообщалось ранее. Из-за налётов дронов власти приняли решение перевести школьников в Энгельсе на дистанционку. Там же дрон выбил окна в местной больнице, пострадали два человека. Также известно о повреждении нефтебазы и пожаре на территории аэродрома. Всего над Саратовской областью сбили 54 дрона. После случившегося в Энгельском районе ввели режим ЧС.