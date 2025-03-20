В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки дронов

Власти Энгельсского района Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Леонов добавил, что по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки дронов в социальных учреждениях. В ближайшее время муниципальная комиссия начнёт объезд адресов, чтобы зафиксировать повреждения и установить ущерб. Жителям будет оказана материальная помощь.