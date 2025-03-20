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Регион
20 марта, 08:20

В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки дронов

Руководство Энгельсского района. Обложка © Telegram / Максим Леонов

Руководство Энгельсского района. Обложка © Telegram / Максим Леонов

Власти Энгельсского района Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Леонов добавил, что по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки дронов в социальных учреждениях. В ближайшее время муниципальная комиссия начнёт объезд адресов, чтобы зафиксировать повреждения и установить ущерб. Жителям будет оказана материальная помощь.

СК РФ проведёт расследование атаки украинских дронов на Энгельс под Саратовом
СК РФ проведёт расследование атаки украинских дронов на Энгельс под Саратовом

Напомним, что в ночь на 20 марта дроны ВСУ атаковали Энгельс. В результате пострадали два человека. Также удару подверглась нефтебаза, несмотря на договорённость приостановить атаки на энергообъекты. Кроме того, взрыв украинского беспилотника повредил фасад городской клинической больницы № 1, где ранения получила женщина. Все местные школы перевели на дистанционное обучение. По словам Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке за время СВО.

Никита Никонов
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