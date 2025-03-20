В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки дронов
Руководство Энгельсского района. Обложка © Telegram / Максим Леонов
Власти Энгельсского района Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Максим Леонов.
«Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.
Леонов добавил, что по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки дронов в социальных учреждениях. В ближайшее время муниципальная комиссия начнёт объезд адресов, чтобы зафиксировать повреждения и установить ущерб. Жителям будет оказана материальная помощь.
Напомним, что в ночь на 20 марта дроны ВСУ атаковали Энгельс. В результате пострадали два человека. Также удару подверглась нефтебаза, несмотря на договорённость приостановить атаки на энергообъекты. Кроме того, взрыв украинского беспилотника повредил фасад городской клинической больницы № 1, где ранения получила женщина. Все местные школы перевели на дистанционное обучение. По словам Бусаргина, Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке за время СВО.