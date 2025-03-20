Число пострадавших от атаки дронов в Энгельсе увеличилось до двух
Повреждённая больница в Энгельсе. Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В результате налёта дронов на Энгельс Саратовской области медицинская помощь потребовалась ещё одному местному жителю. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В больницу после атаки обратился ещё один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона.
Чиновник добавил, что состояние первой пострадавшей женщины оценивают как удовлетворительное. Сейчас она находится под наблюдением врачей и её жизни ничего не угрожает.
Напомним, что сразу несколько российских регионов подверглись атаке в ночь на 20 марта. Силы ПВО уничтожили уже десятки беспилотников ВСУ. В результате налёта в Энгельсе случился пожар на нефтебазе. Также взрыв украинского беспилотника повредил остекление Энгельсской городской клинической больницы № 1, где ранения получила женщина. Все местные школы перевели на дистанционное обучение.