Число пострадавших от атаки дронов в Энгельсе увеличилось до двух

В результате налёта дронов на Энгельс Саратовской области медицинская помощь потребовалась ещё одному местному жителю. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В больницу после атаки обратился ещё один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона.