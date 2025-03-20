СК РФ проведёт расследование атаки украинских дронов на Энгельс под Саратовом
Российский Следком будет расследовать преступления киевского режима на территории Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Известно, что в результате сегодняшней атаки украинских дронов в Энгельсе пострадали два человека. Кроме того, повреждены здания двух детсадов, больницы и школы. Следователи выяснят все детали случившегося и установят причастных лиц.
Напомним, что несколько регионов России подверглись ударам в ночь на 20 марта. Силы ПВО ликвидировали десятки беспилотников ВСУ. В результате налёта в Энгельсе случился пожар на нефтебазе, несмотря на договорённость приостановить атаки на энергообъекты. Также взрыв украинского беспилотника повредил фасад городской клинической больницы № 1, где ранения получила женщина. Все местные школы перевели на дистанционное обучение. Вскоре стало известно об ещё одном пострадавшем.
Life.ru