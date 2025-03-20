СК РФ проведёт расследование атаки украинских дронов на Энгельс под Саратовом

Российский Следком будет расследовать преступления киевского режима на территории Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что в результате сегодняшней атаки украинских дронов в Энгельсе пострадали два человека. Кроме того, повреждены здания двух детсадов, больницы и школы. Следователи выяснят все детали случившегося и установят причастных лиц.