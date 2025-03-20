В Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области в результате масштабной атаки украинских дронов пострадало около 30 частных и дачных домов, расположенных в нескольких садоводческих товариществах. Также произошёл пожар на территории аэродрома. На месте происшествия уже работают специалисты управления региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью.

По информации главы региона Романа Бусаргина, перед местной администрацией поставлена задача связаться с каждым гражданином, чьё имущество пострадало, чтобы выяснить, какая именно помощь им требуется для решения вопроса материальной поддержки.