В Энгельсе на территории аэродрома начался пожар после атаки БПЛА
В Энгельсе произошёл пожар на аэродроме после атаки БПЛА, жителей эвакуируют
В Энгельсе Саратовской области в результате масштабной атаки украинских дронов пострадало около 30 частных и дачных домов, расположенных в нескольких садоводческих товариществах. Также произошёл пожар на территории аэродрома. На месте происшествия уже работают специалисты управления региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью.
По информации главы региона Романа Бусаргина, перед местной администрацией поставлена задача связаться с каждым гражданином, чьё имущество пострадало, чтобы выяснить, какая именно помощь им требуется для решения вопроса материальной поддержки.
«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте», — добавил он.
Об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс сообщалось ранее. Из-за налётов дронов власти приняли решение перевести школьников в Энгельсе на дистанционку. Там же дрон выбил окна в местной больнице, пострадали два человека. Также известно о повреждении нефтебазы. Всего над Саратовской областью сбили 54 дрона.
Life.ru / Шедеврум