Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 13:01

Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков: В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии

В результате очередной террористической атаки со стороны ВСУ в приграничной зоне Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошёл 20 марта на дороге Графовка – Репяховка в Краснояружском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, служебный автомобиль росгвардейцев был атакован украинским беспилотником. В результате взрыва погиб сотрудник, который находился при выполнении служебных обязанностей в этом приграничном районе.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию Белгородской области. Активность противника наблюдалась в районе села Демидовка, расположенного в Краснояружском районе. Сейчас российские пограничники продолжают операцию по нейтрализации оставшихся сил противника в лесных массивах к югу от населённого пункта.

Белгородские власти призвали жителей приграничья временно покинуть свои дома
Белгородские власти призвали жителей приграничья временно покинуть свои дома
Обложка ©

ТАСС / Сергей Булкин

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar