Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В результате очередной террористической атаки со стороны ВСУ в приграничной зоне Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошёл 20 марта на дороге Графовка – Репяховка в Краснояружском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, служебный автомобиль росгвардейцев был атакован украинским беспилотником. В результате взрыва погиб сотрудник, который находился при выполнении служебных обязанностей в этом приграничном районе.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память», — написал Гладков в телеграм-канале.