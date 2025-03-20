Сотрудник Росгвардии погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: В результате атаки ВСУ в Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии
В результате очередной террористической атаки со стороны ВСУ в приграничной зоне Белгородской области погиб сотрудник Росгвардии. Инцидент произошёл 20 марта на дороге Графовка – Репяховка в Краснояружском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, служебный автомобиль росгвардейцев был атакован украинским беспилотником. В результате взрыва погиб сотрудник, который находился при выполнении служебных обязанностей в этом приграничном районе.
«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Мы никогда не забудем его героизм и самоотверженность и будем чтить его память», — написал Гладков в телеграм-канале.
Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ провалили очередную попытку прорыва на территорию Белгородской области. Активность противника наблюдалась в районе села Демидовка, расположенного в Краснояружском районе. Сейчас российские пограничники продолжают операцию по нейтрализации оставшихся сил противника в лесных массивах к югу от населённого пункта.
ТАСС / Сергей Булкин