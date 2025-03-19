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Регион
19 марта, 19:30

Белгородские власти призвали жителей приграничья временно покинуть свои дома

Власти Белгородской области призвали жителей приграничных сёл Краснояружского района временно эвакуироваться из своих домов. Необходимость в этом продиктована напряжённой оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — написал чиновник в Telegram после заседания оперштаба.

Гладков отметил, что местные жители смогут вернуться в свои дома, как только обстановка улучшится. Некоторым белгородцам губернатор адресовал соответствующий призыв лично в момент обхода нескольких сёл 19 марта.

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Напомним, что 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область силами пехоты и бронетехники. В атаке были задействованы подразделения, отведённые из Курского приграничья. К счастью, противника удалось отбросить.

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Telegram / Настоящий Гладков

Антон Голыбин
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