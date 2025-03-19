Белгородские власти призвали жителей приграничья временно покинуть свои дома

Власти Белгородской области призвали жителей приграничных сёл Краснояружского района временно эвакуироваться из своих домов. Необходимость в этом продиктована напряжённой оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни», — написал чиновник в Telegram после заседания оперштаба.